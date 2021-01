Sesc Cultura ConVIDA! exibe 10 mostras temáticas

CB Correio Braziliense

(crédito: Sesc/Divulgação)

Com intuito de incentivar e difundir a produção artística nacional, o Sesc promove uma nova etapa do projeto Sesc Cultura ConVIDA! por meio da exibição de 10 mostras temáticas, que trazem à tona questões de grande relevância cultural. A programação completa contará com mais de 100 atrações, que serão exibidas gratuitamente na plataforma on-line.

“A partir de mostras temáticas, vamos levar ao público a diversidade da produção cultural do país. São artistas de todas as regiões, com apresentações de artes cênicas, educativas, visuais, audiovisuais, em formatos como podcasts, oficinas, apresentações musicais, entre outros”, destaca o gerente de cultura do departamento nacional do Sesc, Marcos Rego, em material de divulgação.

A iniciativa apresenta mostras com foco em diversas temáticas. O impacto do isolamento social na produção cultural está representado na mostra Na pandemia, que traz reflexões sobre o cenário nas mais diversas manifestações artístico-culturais.

A mostra Diálogos entre tradição e contemporaneidade propõe um olhar para a arte por meio das manifestações da tradição e de criações artísticas contemporâneas. LGBTQI+ apresenta trabalhos que discutem questões relacionadas à diversidade de gênero e a Protagonismo feminino destaca o protagonismo feminino e dá visibilidade à equidade de gênero na sociedade e à produção de artistas mulheres.



Produções de artistas e agentes culturais indígenas compõem a mostra Povos originários ontem e hoje, com reflexões sobre as culturas dos povos originários do Brasil. Narrativas periféricas confere visibilidade às memórias de produção cultural das comunidades periféricas, enquanto Narrativa pretas dá destaque à produção cultural de temática afrodiaspórica.

A mostra Acessibilidade abre espaço para artistas portadores de deficiência e às produções que incluem recursos de acessibilidade, além de promover a reflexão sobre a importância destas ações. Por fim, a Trânsitos culturais, com trabalhos produzidos por pessoas de outras nacionalidades, como imigrantes e refugiados, presentes no território brasileiro, e de migrantes, atuando na dinâmica cultural dos territórios em que se instalam.

A programação está disponível até março, exibindo mais de 100 atrações em diferentes formatos.