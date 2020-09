Sesc Viva Cultura: estão abertas as inscrições para a segunda edição

CB Correio Braziliense

Inscrições podem ser feitas até dia 20 - (foto: Sesc/ Divulgação)

O Sesc Viva Cultura retomará as atividades em outubro, após três meses de apresentações, debates e oficinas. O projeto visa o apoio aos profissionais brasilienses da cultura durante este momento de pandemia e promove a democratização da arte por meio de atividades on-line. Para a realização desta segunda edição, o Sesc abriu um chamamento convocando trabalhadores do setor. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro pelo site.



A vagas buscam fomentar o trabalho de artistas, técnicos, produtores, pesquisadores e educadores que atuam nas linguagens de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura, audiovisual, educação, memória social, patrimônio cultural, além de propostas transversais multilinguagens.

“Esta segunda edição é uma forma que encontramos de continuar levando cultura para a população do DF. Mesmo com a flexibilização da abertura dos teatros, nós entendemos que as atividades on-line vão prevalecer até o fim do ano para que todos se sintam seguros”, afirma o coordenador de cultura do Sesc-DF, Alexandre Costa, em material de divulgação.

A primeira edição do Sesc Viva Cultura começou em junho e terminou em agosto. Por lá foram realizadas 111 atividades culturais, como a exibição de filmes, peça teatrais, shows, entre outros. Para a nova etapa serão selecionados 72 projetos. Assim como na primeira edição, as lives serão transmitidas pelas redes sociais e pelo YouTube oficial do Sesc DF.