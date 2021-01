Festival de Drags do DF terá mostra competitiva com prêmio em dinheiro

CB Correio Braziliense

(crédito: André Gagliardo/Divulgação)

Estão abertas, até 31 de janeiro, as inscrições para a Mostra Competitiva Vera Verão, que premiará artistas drags do Distrito Federal e de outros estados nas categorias Bate Cabelo, Comédia Stand Up, Performance, Visagismo e Vogue. Ao todo, um montante de R$ 8 mil em prêmios será distribuído entre os vencedores de cada categoria.

A competição faz parte do 1º Festival Nacional de Arte Transformista – Fest Drag, idealizado pelo coletivo Distrito Drag. O evento ocorrerá, virtualmente, de 18 a 21 de fevereiro, e contará também com shows musicais de artistas locais e nacionais, talk-show e mostra audiovisual com temáticas LGBTI+.

O projeto conta com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal. A programação, informações, fichas de inscrição e regulamentos podem ser conferidas no site.