Thelminha está na linha de frente em Manaus contra covid-19

(crédito: Reprodução/Twitter)

Em uma foto publicada, nesta quinta-feira (21/1), pela fisioterapeuta Ana Rocha, a campeã da 20ª edição do reality show Big Brother Brasil, Thelma Assis, a Thelminha, aparece vestida com os equipamentos de proteção individual (EPI), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Isso porque a ex-BBB e médica anestesista está ajudando o município a enfrentar o colapso na rede pública de saúde devido a explosão de casos de covid-19 e a falta de oxigênio na região.



Nas histórias do Instagram, a fisioterapeuta ainda agradece a médica pelo altruísmo. "Toda a minha admiração a ela, que está aqui para ajudar o Amazonas", compartilhou.



A assessoria de imprensa da Thelminha confirmou a ida da médica ao estado e ressaltou que a ex-BBB estava engajada na campanha "Respira Amazonas" desde que soube das primeiras notícias da crise. "Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", disse, em nota.



Seguimos na luta e ainda precisamos de ajuda em Manaus. Muitas pessoas da mídia já ajudaram. Alô empresários, bora ajudar também? #RespiraManaus pic.twitter.com/LKIbdMI3GE — Thelma (@thelminha) January 21, 2021

Repercussão



A presença da Thelminha em Manaus está repercutindo nas redes sociais. Internautas têm demonstrado sentir orgulho da “maior ex-BBB da história”. Veja:



Thelminha é uma das pessoas com fama que mais me orgulho em ter conhecido. Ela agora está em Manaus, atuando na linha de frente do covid. Foi sem postar, nem divulgar nada, toda informação foi transmitida através de fãs. É sobre isso, imenso respeito a maior ex-BBB pic.twitter.com/K7lAKURWca — Coquin (@nenhumtabu) January 21, 2021

a thelma foi pra manaus pra trabalhar na linha de frente ao combate do coronavírus lá. feliz de ter torcido pra essa mulher incrível e que só nos dá orgulho! — matheus (@whomath) January 21, 2021

Meu Deus, Thelma Assis está no 28 de Agosto trabalhando na linha de frente da covid eu nunca estive tão orgulhosa de ter votado e feito campanha por alguém!! — biscacrente (@mhaniat) January 21, 2021





A Thelma só da orgulho pro fandom pic.twitter.com/7YlzzEI31A — Sol (@_lucasbrm) January 21, 2021





E a thelminha lenda que está trabalhando na linha de frente da covid-19 em Manaus, acho que o Brasil nunca votou tão certo. pic.twitter.com/SyDJPrXfuz — genie in a bottle (@guentrounogrupo) January 21, 2021