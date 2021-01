Amizade internacional: ex-baixista do Paramore declara apoio a Fiuk no BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Já dizia o ditado popular: quem tem amigos, tem tudo. E o que diga Fiuk. O mais novo participante do Big Brother Brasil 21 ganhou um apoio de peso (e meio inusitado). Jeremy Davis, o ex-baixista da banda Paramore, foi a público no Instagram declarar a torcida pelo filho de Fábio Júnior.



“Meu irmão Fiuk está no BBB… Vote nessa lenda agora! Sério, ele é das melhores pessoas, no máximo que as pessoas podem ser, e eu estou muito animado para todo o Brasil conhecer esse lado dele que eu já conheço pelas nossas três horas de vídeo chat toda semana (que agora não vai ocorrer por conta do BBB). Mas sem problemas ‘família’, nós vamos conversar melhor do outro lado, depois que você vencer. Vote pelo time Fiuk”. escreveu Davis.

Nos comentários, os seguidores do músico se surpreenderam com a declaração, mas demonstraram apoio à amizade.