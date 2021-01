Felipe Castanhari acusa Marcius Melhem de "tentativa pífia de censura"

CB Correio Braziliense

Felipe Castanhari partiu em defesa de Dani Calabresa em denúncia de assédio contra Marcius Melhem - (crédito: Netflix/Divulgação)

Em um post no Instagram, o youtuber e ator Felipe Castanhari acusou Marcius Melhem de tentar censurá-lo. A publicação vem depois que a Justiça indeferiu pedido da defesa de Melhem para a exclusão de um post de Castanhari nas redes sociais.

Na legenda, Felipe ataca Melhem a quem chama de censor. "Não satisfeito em me processar, por causa de um tweet em que defendia a Dani (Calabresa), o sujeito ainda está tentando calar todo mundo que se pronunciou em defesa dela: foi assim com o Marcos Veras, Danilo Gentili e também com o Rafinha Bastos", afirma o youtuber.

Ele se refere a acusações de que Melhem teria assediado sexual e moralmente a atriz Dani Calabresa e outras mulheres. Melhem nega as acusações e vem entrando na Justiça para tirar do ar publicações que possam ofender a honra dele. Com esse argumento, ele conseguiu a retirada de um post de Rafinha Bastos.



"Prestem muita atenção, porque é exatamente assim que os assediadores operam. Eles, os assediadores, usam de intimidação para amedrontar não só as vítimas, mas qualquer um que ouse demonstrar apoio a elas. Não se engane, Marcius Melhem, essa tentativa pífia de censura e intimidação só me fez ter ainda mais certeza do tipo de pessoa que você é", continua Castanhari.

O youtuber ainda afirma que vai ajudar financeiramente quem for processado por Melhem. "Lembrem-se desta frase: A imposição do silêncio é uma das principais armas de um assediador", finaliza.