BBB21: Resultado da votação de imunidade será divulgado no Fantástico

AI Adriana Izel

Desde o início a produção do Big brother Brasil afirmou que "o jogo começaria antes mesmo do início". O que de fato aconteceu. Sem nem entrar na casa, os 20 participantes disputam a preferência do público numa votação em que três integrantes do Camarote e três integrantes da Pipoca serão beneficiados com uma imunidade na primeira semana do confinamento no BBB21.

A votação teve início na terça-feira (19/1) no Gshow, quando foi revelada a lista de participantes da temporada, e segue até domingo (24). O resultado será revelado no próprio domingo durante a participação do apresentador Tiago Leifert no Fantástico, quando o jornalista também mostrará detalhes da decoração da nova casa.

Além de ganharem a imunidade, os seis participantes mais votados pelo público ficarão separados dos demais, pelo menos por um período, e terão que indicar, em consenso, uma pessoa para o primeiro paredão da temporada. Ainda não há mais detalhes sobre a primeira berlinda. Mas, pela dinâmica, imagina-se que deva ser em formato triplo, com três participantes na disputa pela permanência da casa. Também vale lembrar que a temporada continuará tendo a prova Bate e Volta, que permite que um dos indicados possa ter a chance de sair do paredão.

A 21ª edição do Big brother Brasil estreia na segunda-feira (25) após a novela A força do querer. Essa será a maior temporada do BBB, com 100 episódios e término em 4 de maio. Ao todo, são 20 participantes concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Sendo 10 anônimos e 10 famosos. A representatividade do elenco tem sido elogiada. É o ano com mais participantes negros no reality show.