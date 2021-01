Ruby Barker, de 'Bridgerton', posta mensagem para fãs brasileiros

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

A atriz Ruby Barker, intérprete de Marina Thompson na série original da Netflix Bridgerton, publicou na própria conta do Instagram uma mensagem para os fãs brasileiros. Com uma frase português, ela compartilhou uma foto vestida com uma camisa do Brasil. A postagem foi feita nesta sexta-feira (22/1).







“Como vai Brasil? São muitos seguidores brasileiros por aqui, muito obrigado! Eu arranjei uma camiseta do Brasil para apoiar vocês também, muito amor”, escreveu a jovem atriz em uma foto em casa com uma camisa amarela escrita “Brasil”.

Bridgerton é uma produção original da Netflix baseada em uma série de livros homônima que apresenta uma trama ficcional de intrigas na temporada de casamentos em Londres no século 19, durante a regência britânica. A série foi um sucesso e bateu recordes, recentemente também foi renovada para um segundo ano.