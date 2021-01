Plataforma virtual estreia com um tour poético e musical por Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Brasília:falando Dhi amor/ Divulgação)

Como uma declaração de afeto à capital federal, a cantora Dhi Ribeiro e a escritora Gisele Gama lançam, neste sábado (23/1), a plataforma digital oriunda do projeto Brasília: falando dhi amor, em cantos e contos. O intuito do projeto é conectar arte, público e cidade, por meio de um espaço virtual e interativo composto por músicas, poemas, imagens, histórias e declarações em homenagem a Brasília.

A iniciativa inventiva, que surgiu de forma natural entre a cantora e a escritora, apresenta ao público um portal em 3D, no qual poderá experimentar um espetáculo virtual e, ao mesmo tempo, navegar por vídeos, imagens, depoimentos e histórias de Brasília.

O espetáculo, dividido em cinco atos, conta como a história de amor entre um operário e sua companheira influenciou a construção da nova capital do país. As gravações ocorreram em dezembro do ano passado, no auditório da Associação Médica de Brasília (AMBr), Setor de Clubes Esportivos Sul e agora poderá ser conferido na plataforma.

Diálogo entre arte e turismo

Segundo Dhi Ribeiro, a ideia surgiu da vontade de apresentar um espetáculo que realmente promovesse a interação do público com a arte, especialmente no momento de pandemia. “Queríamos algo diferente, inédito. Este portal é uma experiência realmente inovadora, consequência dos novos tempos. Precisamos romper fronteiras. Turismo e arte precisam ampliar significações”, explicou a cantora, por meio de nota.

É que o projeto também é uma parceria entre as artistas e a Secretaria de Turismo (Setur), já que os recursos e os conteúdos da plataforma possibilitam uma visita histórica e cultural por Brasília, no ambiente virtual. “O espectador verá casais, famílias e declarações de amor, embalado por músicas que acionam os sentimentos daquilo que queríamos contar”, completa Dhi. Será uma experiência gamificada, e portanto interativa, em 3D, onde a plateia terá a possibilidade de passear pela história da construção de Brasília, com fotos e vídeos de acervo histórico e de artistas da capital.

Para Gisele, escritora e produtora do projeto, a expectativa do lançamento é a de que pessoas do mundo inteiro possam acessar a plataforma e enxergar Brasília a partir "dos olhos amorosos de quem contou essa história: os candangos e brasilienses". Toda proposta de promover o turismo de Brasília é válida. Queremos encher os corações dos turistas com a experiência que temos, que é a de ter um coração que pulsa o orgulho da nossa história, de termos construído o que somos”, finaliza.

Serviço

Brasília: falando dhi amor, em cantos e contos

Disponível em https://falandodhiamor.com.br/ a partir das 18h. Gratuito.