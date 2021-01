Após morte de influencer, Thaynara OG relata complicações em lipoaspiração

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução)

Após a morte da digital influencer Liliane Amorim, neste domingo (24/1), por complicações em uma lipoaspiração, a influencer Thayara OG usou as redes sociais para contar sua própria experiência com a cirurgia plástica. Ela fez o procedimento em março de 2020 e teve que passar quase uma semana em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de complicações. "Eu me sentia muto mal, eram dias que não saia da cama nem para fazer xixi, não podia andar, não conseguia dormir de tanta dor. Eu me sentindo muito mal por essa situação que eu me coloquei e coloquei a minha família. Eu nunca mais quero passar por aquilo. Eu podia ter partido por uma besteira", desabafou emocionada.

Thaynara relatou que decidiu fazer o procedimento por pressões estéticas e que escolheu um profissional que não conhecia por ele fazer uma famosa técnica que está na moda. "Eu sei que apesar de atender a diversos padrões de beleza também sinto uma pressão estética muito grande, tenho as minhas insatisfações com o corpo. Eu conhecia uma pessoa que tinha feito e pensei que para mim vai dar tudo ok também", lembra.

Porém, após a cirurgia, ela conta que o cirurgião só foi examina-la no dia seguinte e que apesar dela está com a aparência ruim, ele disse que estava tudo bem. "No dia seguintes ele apareceu e viu que tava saindo muito sangue no dreno. Ele falou que não ia me dar alta, mas que eu estava bem, porque eu estava corada Sendo que eu não tava bem. Eu tava tão branca que que eu tinha perdido o delineado da boca. A minha mãe inquieta foi falar com algum médico de plantão e ele disse que eu tinha que ir para a UIT", relata.

A influencer teve que receber duas bolsas de sangue e fazer 50 drenagens. "Minha recuperação coincidiu com isolamento social. A minha primeira crise de ansiedade foi por causa disso, eu acordava chorando, eu só fui melhorar mentalmente em agosto", lembra.

Por fim, a influencer disse que tinha um tempo que queria compartilhar a experiência, mas que tinha vergonha. Com a morte de Liliane, ela disse que sentiu ainda mais a necessidade. "Tornou ainda maior a necessidade de compartilhar isso, mas tinha um pouco de receio e vergonha. Cirurgia plástica é um assunto muito sério. Os ricos, de fato, são muito altos. Meus sentimento e solidariedade a família da Liliane. Eu peço até desculpas por ter demorado a vir aqui", finalizou.