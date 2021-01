Influenciadores se manifestam sobre os perigos das cirurgias plásticas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Dois mil e vinte foi o ano da lipo LAD e da harmonização facial no mundo dos famosos. Após a morte da influencer Liliane Amorim em decorrência de complicações de uma lipoaspiração e do relato de Thaynara OG sobre a cirurgia dela, outras personalidades da internet se manifestaram sobre as problemáticas das cirurgias plásticas.

A atriz Marina Ruy Barbosa foi ao Twitter lamentar o ocorrido e deixar um aviso: “Parem de normalizar cirurgia plástica".

Parem de normalizar cirurgia plástica. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 24, 2021

Camila Queiroz também se pronunciou por meio do post de Thaynara OG. “Como você disse, não podemos nunca normalizar ou diminuir os riscos desses procedimentos”, pontuou a atriz e modelo.

A cantora Fafá de Belém, que contracenou recentemente com Thaynara OG no filme Pai em dobro, relatou um ocorrido durante uma troca de prótese. "Eu fui trocar uma prótese e a cirurgiã Ana Helena Patrus fez uma cicatriz que fiquei deprimida por seis meses. Não tive coragem, mas hoje você me encorajou para falar sobre os absurdos que são vendidos como solução em troca de mídia e post".

Alexandra Gurgel, jornalista e criadora do movimento Corpo Livre, publicou um vídeo de mais de seis minutos questionando o sistema estético atual. A jovem relatou que lipo não é a chave da felicidade e que os padrões matam. "Estamos em uma sociedade que somos influenciadas o tempo todo a fazer lipo e a fazer mudanças em nossos corpos", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandra Gurgel (Xanda) (@alexandrismos)

Xanda ainda pediu para as pessoas se atentarem e refletirem sobre os influencers que os internautas estão seguindo.

A ex-De férias com Ex Vitória Bellato fez um apelo semelhante ao de Marina Ruy Barbosa. “Parem de romantizar plásticas. Essas cirurgias são sérias e o corpo perfeito não existe. Meus sentimentos aos familiares”.