Com covid-19, Ygona Moura tem piora: 'Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor'

O estado de saúde da influencer Ygona Moura piorou, segundo informações de familiares da jovem, que está na UTI após ter contraído covid-19. A família pediu apoio para os seguidores em uma mensagem no stories do Instagram. "Gente, a Ygona não está melhorando. Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor".

No fim do ano passado, Ygona chegou a desdenhar da covid-19 e a conclamar aglomerações. Em um vídeo, ela aparece numa festa cheia e ainda diz que quer mais. "Noite de aglomeração com sucesso. Aglomerei mesmo! Estou caçando um baile. Quero aglomerar de novo", afirmou Ygona.

Dias depois, Ygona disse aos seguidores que estava passando mal. "Estou mal, gente! Tive umas crises de falta de ar muito grande. Estou passando muito mal".