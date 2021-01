Adele comemora 10 anos do lançamento do álbum '21'

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / VALERIE MACON)

Há 10 anos, a cantora britânica Adele lançava o disco 21, responsável pelos sucessos Rolling in the deep, Set fire to the rain e Someone like you. O álbum é o segundo trabalho musical da artista e um dos discos mais bem-sucedidos da história da música. Para comemorar a década do lançamento, a cantora publicou fotografias inéditas da sessão de fotos do álbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adele (@adele)





"Feliz dez anos, meu velho amigo! É louco o quão pouco me lembro de como foi essa época ou como me sentia uma década atrás. Mas obrigada a vocês, do fundo do meu coração, por permitir que eu entre em sua vida e seja a trilha sonora de parte dela", publicou Adele nas redes sociais.

Na época, o trabalho intimista e discreto que ganhou força pelo desempenho e potência vocal da britânica foi sucesso entre os críticos musicais e a transformou em uma estrela internacional. O álbum liderou as paradas de sucesso em mais de 30 países e se tornou o álbum mais vendido de 2011 e de 2012.

No Reino Unido, 21 lidera a marca do álbum mais vendido do século XXI, o quarto álbum mais vendido de todos os tempos e o mais vendido de um artista solo. Além disso, ele foi classificado como o melhor álbum da Billboard 200 de todos os tempos.

Desde o 21, a cantora só lançou mais um álbum, intitulado 25.



Ouça Someone like you