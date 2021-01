'Harry Potter' terá série live-action na HBO Max, diz site

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner/Divulgação)

A plataforma HBO Max deve desenvolver uma série live-action de Harry Potter para estrear no catálogo do streaming. Segundo o The Hollywood Reporter, os livros da saga de J.K. Rowling, que já deram origem aos filmes, serão adaptados em forma de seriado. O projeto estaria ainda nos estágios iniciais e não teve mais detalhes revelados.

Os executivos da Warner Bros, produtora de Harry Potter, estão no momento de decisões iniciais com roteiristas e ainda não possuem um plano de história, de acordo com a reportagem. Embora não tenham mais detalhes, a revista norte-americana garante que este projeto é prioridade do estúdio.

A franquia do menino bruxo não parece sofrer com o passar do tempo. Ainda que tenha sido lançado em 1997, o livro Harry Potter e a pedra filosofal foi um dos livros mais vendidos na Amazon em 2020. Em relação aos filmes, no total, todas as adaptações para longas arrecadaram em torno de US$ 7 bilhões.