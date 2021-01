Faustão confirma saída, mas elogia Globo: "Empresa quase perfeita"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Artur Meninea/Gshow)

Após a saída da Rede Globo anunciada nesta segunda-feira (25/1), o apresentador Fausto Silva comentou, em nota, a decisão. Pela declaração do apresentador, parece que não houve mágoa no abandono da “parceria” que perdurou por 32 anos.



"Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!", disse o apresentador.

Pela parte da emissora, o recado oficial também foi de positividade. De acordo com a empresa: “só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele (Faustão) construiu”.

Ainda de acordo com a nota, a Globo lembra que o último ano do apresentador no semanal ainda terá edições “sensacionais” do Dança dos famosos e do Show dos famosos.

Para substituir o programa da tarde dominical, a emissora afirmou que, nos próximos meses, a equipe criativa vai se reunir e “definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022”.