Confira os melhores produtos audiovisuais de 2020, segundo o AFI

O American Film Institute divulgou na última segunda-feira (25/1) a lista anual de melhores séries e filmes de 2020. A instituição seleciona produções que apresentam “realizações significativas para a arte da imagem em movimento”.

"Durante 20 anos, os prêmios do AFI são um momento para reunir artistas em uma sala com um objetivo único — criar comunidade acima de competição", afirmou o presidente da organização, Bob Gazzale, em nota.

A plataforma de streaming Netflix foi destaque nas indicações com oito produções entre as 20 melhores do ano. Além do serviço, os estúdios HBO, A24, Amazon, Disney, Searchlight Pictures, AMC, Apple TV, Showtime e Hulu também aparecem na listagem.

Confira a listagem do AFI

Melhores filmes

Destacamento blood (Netflix)

Judas e o Messias negro (HBO Max/Warner Bros.)

A voz suprema do blues (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Uma noite em Miami (Amazon Studios)

Soul (Disney)

Sound of metal (Amazon Studios)

Os 7 de Chicago (Netflix)

Melhores séries

Better call Saul (AMC)

Bridgerton (Netflix)

The crown (Netflix)

The good lord bird (Showtime)

Lovecraft country (HBO)

The mandalorian (Disney)

Mrs. America (Hulu)

O gambito da rainha (Netflix)

Ted lasso (Apple TV Plus)

Unorthodox (Netflix)