Secec inicia atendimento presencial para inciso III da Lei Aldir Blanc

CB Correio Braziliense

(crédito: Secec/ Divulgação)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) começou, nesta terça-feira (26/1), o atendimento presencial para os agentes culturais classificados no inciso III da Lei Aldir Blanc. A fim de resolver problemas no repasse do pagamento, o atendimento ocorre às terças, das 14h às 17h, e às quintas, das 9h às 12h, no Teatro Nacional Claudio Santoro, em frente a N2.

O intuito do atendimento presencial é auxiliar quem ainda não foi pago na linha destinada aos coletivos, atividades, produções e capacitações culturais.O pagamento é realizado por meio do Banco do Brasil, por ordem da Secec. Segundo o secretário Bartolomeu Rodrigues, em entrevista recente ao Correio, os beneficiários que não receberam o recurso garantido estão com problemas nos dados cadastrais.

No início de janeiro, a Secec divulgou informações sobre os pagamentos dos incisos I e II e os procedimentos caso o benefício não fosse depositado. A secretaria também divulgou que 86% dos recursos foram repassados para os agentes classificados em todos os incisos, o que beneficiou, ao todo, 2.882 trabalhadores e trabalhadoras.