Anitta divulga imagens dos bastidores do clipe de 'Loco'

CB Correio Braziliense

Anitta gravou o clipe de biquíni na neve - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A cantora Anitta está fazendo de tudo para alimentar a ansiedade dos fãs. Na sexta-feira (29/1) ela faz a estreia mundial do clipe da faixa Loco, com direito a uma entrevista no canal dela no YouTube. Agora, a cantora divulgou no Instagram fotos e vídeos dos bastidores do clipe no feed e no stories.

Nas imagens, Anitta e a trupe que a acompanha no clipe aparecem esquiando na neve vestindo apenas biquíni e os esquis. Em uma das imagens divulgadas no stories, elas não conseguem andar. "Nós atolamos. Acho que vou perder a perna", explica a cantora, aos risos.