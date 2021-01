BBB21: Juliette, Vih Tube e Lumena não guardam o segredo sobre o paredão

CB Correio Braziliense

Para Vih Tube, a decisão de mandar alguém ao paredão será difícil - (crédito: Reprodução/ GShow)

Imunizados por decisão do público do BBB21, Fiuk, Juliette, Vih Tube, Lumena, Projota e Arthur terão que indicar um nome -- em consenso -- ao paredão. A decisão será anunciada no domingo (31/1). Eles combinaram de contar a notícia ruim aos outros confinados durante a semana, juntos. Mas teve gente que não se segurou. Juliette e Vih Tube contaram a Camilla de Lucas e Lumena a Gilberto.

Juliette e Vih Tube estavam numa conversa com Camilla sobre o jogo quando Juliette soltou que precisava falar uma coisa ruim para Camilla, que se demonstrou assustada. Vih tranquilizou a colega, dizendo que era "do jogo, uma etapa". Camila perguntou se elas podem falar o que é e elas resolvem contar.

"A gente foi escolhido, os seis, para por uma pessoa no paredão", dispara de uma só vez Juliette, que parecia nervosa por estar falando.

Camilla respondeu aliviada que achou que "era pior", para alívio das duas. "Você não está entendendo o quanto isso foi difícil pra gente. De verdade", disse Vih. "A gente está muito preocupado porque a gente tem que chegar a um consenso junto e a não conhece ninguém direito", completou.

Mesmo tendo revelado o "castigo", Juliette pediu que Camilla guardasse segredo por que eles querem contar juntos para o resto da casa.

Lumena também não resistiu e revelou, meio que nas entrelinhas, para Gilberto o que eles terão que fazer. "A gente tem uma coisa pra contar. É um briefing que a gente recebeu. A gente combinou que vamos contar juntos. São duas coisas. Uma é que a gente está imunizado e a outra a gente precisa falar pra vocês. Eu estou ansiosa. Já quero te falar, ser sua aliada e tudo", afirma a sister.

Gilberto mostra que conhece a dinâmica do BBB e fala que já entendeu tudo, que eles vão indicar alguém ao paredão. Lumena não nega e confirma discretamente com a cabeça. "Fomos pegos de surpresa", justificou a moça.

Ao entrar na casa, os seis souberam que estavam imunes e receberam um colar que indica isso. Além disso, receberam do apresentador Tiago Leifert a missão de, no domingo, indicar um nome ao paredão. Contar ou não essa segunda parte era uma escolha do sexteto, não havendo punição para quem revelasse o "segredo". Eles decidiram, então, contar, mas no fim da semana. Como será que os rapazes reagirão ao saber que Lumena, Vih e Juliette contaram para duas pessoas?