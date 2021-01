Franquia de 'Monstros S.A.' ganhará sequência em formato de série no Disney Plus

CB Correio Braziliense

Após diversos rumores desde o lançamento de Universidade monstro, em 2013, a franquia Monstros S.A. finalmente ganhará uma sequência, agora em formato de série. Em entrevista ao portal Collider, o dublador Billy Crystal confirmou que a produção, intitulada Monsters at work (monstros no trabalho, em tradução livre), está em desenvolvimento.



Crystal é responsável por dar voz a Mike Wazowski e, segundo ele, a história se passará seis meses após os acontecimentos do primeiro filme. Na entrevista, o dublador contou que John Goodman, dublador do Sullivan, também participará da série.



“John Goodman e eu somos Sully e Mike. A série, em termos de tempo, começa seis meses depois de Monstros S.A. Então, agora, estamos no Andar do riso. Nós criamos todos os novos, jovens e ótimos personagens com alguns ótimos dubladores, e John e eu estamos reprisando nossos papéis”, explicou na entrevista.



Além de Crystal e Goodman, o elenco de Monsters at work incluirá Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Alanna Ubach, Jennifer Tilly, John Ratzenberger e Bob Peterson. A trama gira em torno do monstro Tylor Tuskmon, um jovem e talentoso mecânico da Equipe de Instalações da Monsters, Inc. (MIFT). Tyler sonha em trabalhar até subir de nível e se tornar um piadista ao lado de seus ídolos, Mike e Sulley.



“Já fizemos um monte (de episódios). Estivemos em uma pausa por causa da pandemia. Mas alguns, como eu, conseguimos trabalhar de casa e outros em um estúdio vazio. Ser o único no estúdio foi um pouco estranho. Mas sim, estamos progredindo. Não sei quando eles vão começar (a ser lançados), mas eu prometo que eles serão muito bons”, finalizou o dublador.



Monsters at work estreará no Disney Plus, mas ainda não há previsão para o lançamento.

