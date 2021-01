Cantora Halsey emociona fãs ao anunciar que espera seu "bebê arco-íris"

RR Renata Rocha*

Com fotos em que deixa a barriga proeminente à mostra, a cantora norte-americana Halsey anunciou, nesta quarta-feira (27/1), que será mãe em breve. A novidade sensibilizou os internautas, especialmente, pelo fato de a artista ter feito referências a um arco-íris nas postagens.

Bebê arco-íris é o nome que se dá à criança que nasce após a mãe, em uma gravidez anterior, sofrer um aborto espontâneo. A expressão vem do ditado segundo o qual "depois da tempestade, vem o arco-íris", fazendo alusão ao luto vivido pela gestação interrompida.

No Twitter, Halsey escreveu: "Meu arco-íris". Já no Instagram (veja abaixo), a artista marcou o namorado, o roteirista e cineasta turco Alev Aydin, e publicou um emoji de arco-íris após a palavra "Surpresa".

Famosa pelo hit Without me, Halsey, cujo nome artístico é um anagrama de seu real nome, Ashley, nunca escondeu dos fãs sua dificuldade para se tornar mãe — ela já teve três gestações interrompidas precocemente, devido à endometriose, doença inflamatória que ataca o tecido do útero e pode afetar os ovários, a bexiga e até mesmo o intestino.

"Eu tenho sido muito aberta sobre as minhas dificuldades com minha saúde reprodutiva, sobre querer congelar meus óvulos e ter endometriose. Por muito tempo, eu não achava que conseguiria criar uma família, e isso é muito, muito importante para mim", afirmou em entrevista no ano passado.

Em seu álbum mais recente, Manic, a cantora fala do desejo de ser mãe na faixa More, onde canta: "Eu me pergunto, algum dia nos encontraremos? / E você saberia imediatamente / O quanto eu me esforço para tentar ver seu rosto? / Uma pequena tela, uma fotografia, minha para levar / Eu me sento e olho suas roupas na gaveta / Eu choro e meus dedos ficam doloridos / Porque eu ainda acredito que não será como antes / E agora, de alguma forma, eu só te quero mais.”

Halsey não é a primeira celebridade a revelar que teve uma gestação interrompida. Romana Novais, Ivete Sangalo, Luana Piovani, Nicole Kidman, Tici Pinheiro e Beyoncé, entre muitas outras, são mães que agora veem seus “arco-íris” após a tempestade.

