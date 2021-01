Netflix anuncia que 'Bridgerton' é a série mais vista da plataforma

CB Correio Braziliense

(crédito: Liam Daniel/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (27/1), que a série Bridgerton se tornou na produção mais assistida da plataforma. O seriado inspirado na saga literária de Julia Quinn foi visto por mais de 82 milhões de assinantes em quatro semanas desde o lançamento em 25 de dezembro no streaming.

O sucesso, meu pai! Bridgerton acaba de bater um recorde e se tornar a minha maior série da história — 82 milhões de lares assistiram à série em suas primeiras quatro semanas desde o lançamento. E eu tô como?? ???????????? — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 27, 2021

Com envolvimento de Shonda Rhimes (Grey's anatomy e How to get away with murder), Bridgerton retrata a história da sociedade inglesa no período da regência. A narrativa começa a partir da temporada de bailes e, consequentemente, mostra a busca das famílias das jovens que debutaram no período por potenciais maridos para elas.

A primeira temporada gira em torno do livro O Duque e eu e acompanha o início do relacionamento de Daphe Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page), o duque de Hastings. Como em produções de romance clássicas, o casal começa se odiando, passa a se amar e entra em um embate sobre filhos durante o casamento.

A segunda temporada da produção foi confirmada pela Netflix e terá como base o segundo livro do universo, O visconde que me amava, que aborda a vida amorosa de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Apesar da confirmação, a sequência deve atrasar devido à pandemia do novo coronavírus.

A saga literária é composta por oito livros, um sobre cada um dos herdeiros do clã. Um nono livro foi lançado anos depois para contar o que aconteceu depois do "felizes para sempre". O sucesso da produção da Netflix fez com que as obras tivesse um aumento nas vendas. Julia Quinn, autora, está confirmada na Semana Amazon, que começa em 29 de janeiro.