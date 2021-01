Depois de Gloria Pires, Cleo grava vídeo com música sobre maternidade de Fiuk

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

A atriz Gloria Pires tomou um susto na quarta-feira ao ver que seu nome estava entre os mais comentados do Twitter com as pessoas perguntando se ela era a mãe de Fiuk, filho de Fábio Jr com a artista plástica Cristina Karthalian. Ela gravou um vídeo no Instagram esclarecendo que ela é mãe de Cleo Pires, fruto de relacionamento com Fábio Jr.

Agora chegou a vez de Cleo Pires entrar na brincadeira. A atriz, que pode ser vista na reprise de Haja coração, também gravou um vídeo no Instagram com a mesma paródia de I gotta feeling que diz que Gloria é mãe dela, mas de Fiuk, não. A polêmica começou após dúvida de confinados no BBB21, que perguntaram isso a Fiuk.

"Por mim já pode colocar no Spotify", brincou, na legenda. Nos comentários, fãs anônimos e famosos se divertiram com a sequência do vídeo de Gloria.