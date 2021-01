CCBB recebe mostra infantojuvenil de cinema e inovação em fevereiro

RP Roberta Pinheiro

(crédito: Panorama Assessoria/Divulgação)

O público infantojuvenil brasiliense e suas famílias são convidados a sonhar e a dialogar sobre o futuro no evento Desenhando futuros: Mostra infantojuvenil de cinema e inovação. Organizado pela Moveo Filmes e realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, de 2 a 21 de fevereiro, o projeto exibirá novas produções nacionais infantojuvenis acompanhadas de atividades paralelas que apostam na inovação.

"Foi um ano muito difícil para todo mundo, mas principalmente para crianças e adolescentes que se viram em casa, com as escolas fechadas, em uma idade de muitos sonhos e expectativas. Nossa ideia é dar essa oportunidade de um conteúdo diversificado e nacional e fazer um convite para que esse público venha pensar o futuro conosco. É mais uma expectativa do que eles vão promover em nós e em suas famílias. Afinal, o futuro é algo presente", explica a idealizadora da mostra e uma das curadoras, Daniela Marinho.

Desenhando Futuros: Mostra Infantojuvenil de Cinema e Inovação from Moveo Filmes on Vimeo.

De maneira presencial ou virtual, o público poderá assistir a filmes de aventura, de animação, de ficção científica, entre outros gêneros. Também poderá participar de oficinas inventivas de educação financeira, stop motion e vídeo 360º. "Na curadoria, pensamos muito em temas que pudessem ser propositivos em relação ao futuro, que não carreguem esse amargor desses tempos de pandemia. Tudo girará em um contexto lúdico para que os sonhos possam voltar a se nutrir e sejam oferecidas ferramentas para alimentá-los", descreve a idealizadora.

O filme que abre e encerra a mostra é o único longa a ser exibido e reúne os objetivos e desejos da equipe com o evento. Tito e os pássaros, de Gabriel Bitar, Gustavo Steinberg e André Catoto, narra as aventuras de um jovem destemido que aposta nos pássaros para enfrentar uma pandemia global.

"Esse público é quem vai criar o futuro, apontar as novas gerações, mas a gente sabe que o futuro se faz agora, com soluções para os dilemas que enfrentamos hoje. O filme está muito aliado a essa ideia. Quem faz a transformação é uma criança, o Tito, ele quem livra a sociedade de uma pandemia obscura, então ele aponta bastante na direção do que estamos apostando com essa programação. Além de ser um filme inventivo e muito bonito em questões visuais", detalha Daniela.

Segurança

As sessões serão exibidas na sala de cinema do CCBB, ao ar livre e em programação on-line. Tudo será realizado dentro de procedimentos recomendados e exigidos para que o público se sinta bem e seguro. "É um momento muito desafiador. Temos que respeitar os protocolos e fazer tudo com muita cautela. É muito sério o que está acontecendo", comenta a idealizadora e curadora. Por outro lado, Daniela afirma que é importante criar soluções para continuar vivendo dentro da nova lógica que precisa ser adotada.

Além das exibições nas salas de cinema do CCBB, nas quais haverá metade da ocupação e bloqueio entre as cadeiras, será montada uma estrutura de projeção na área externa. O objetivo é proporcionar ao público a experiência desse formato de exibição lúdico. Serão dois dias de exibição na área externa – nos sábados, dias 6 e 13 de fevereiro -, com três projeções em cada dia, para público de até 50 pessoas (de 10 a 15 famílias), com o espaçamento entre os lugares garantidos pela organização para que o público se sinta confortável e seguro. A ideia da mostra é também reunir as famílias, para que possam estar juntas e dialogar.

Paralelamente às exibições de filmes, uma série de quatro oficinas propõe a materialização dos sonhos e o estímulo à inventividade. A primeira, sobre Stop Motion, voltada para crianças, ensina a como dar vida a objetos inanimados. Já os adolescentes terão a chance de dar asas à imaginação com a oficina de criação de vídeo 360º. Por fim, o evento oferece duas oficinas de finanças - uma voltada para o público infantil e outra para o público adolescente.

Desenhando Futuros: Mostra Infantojuvenil de Cinema e Inovação (foto: Panorama Assessoria/Divulgação)

E para criar um diálogo mais estreito entre essas ações, a mostra será apresentada por Bume, uma personagem que vem do futuro para conduzir a plateia a uma reflexão sobre os tópicos evocados pelos programas, organizados por uma equipe de curadoria especializada. O intuito é estimular no público infantojuvenil um olhar para o futuro com destaque para tópicos abordados de forma inovadora: a superação, o planejamento, o sonho e a aceitação. "É acima de tudo um convite para sonhar. Vivemos um momento muito difícil, mas não podemos esquecer os nossos sonhos, precisamos ser propositivos positivo para que a gente tenha esse novo futuro".

Serviço:

Desenhando Futuros: Mostra infantojuvenil de cinema e inovação. De 2 a 21 de fevereiro no Centro Cultural Banco do Brasil. A programação completa está disponível no site da mostra. Os ingressos (gratuitos) para as sessões presenciais e oficinas serão disponibilizados no dia da sessão, a partir das 9h. Poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF.