Rodolffo, sertanejo confinado no 'BBB', lança DVD com Israel nesta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Anderson Smoke/Divulgação)

A dupla sertaneja Israel & Rodolffo escolheu esta sexta-feira (29/1) para lançar a primeira parte do DVD Aqui e agora, gravado em 2020. O motivo da escolha da data foi aproveitar a visibilidade gerada pela entrada de Rodolffo no Big brother Brasil 2021, que começou nesta segunda-feira (25/1).

O primeiro volume do DVD chegará com nove faixas que estarão disponíveis nas principais plataformas digitais de música, pela Som Livre. Às 11h do mesmo dia, será liberado um videoclipe da faixa Só de sacanagem, escolhida como música de trabalho. A canção, que teve participação de Matheuzinho, conta a história de um rapaz ciumento que faz planos para atrapalhar os novos encontros da ex.

Gravado em 17 de novembro 2020 na Fazenda Churrascada, em São Paulo, o DVD conta também com as participações de Hugo & Vitor e Marcos & Belutti.

Serviço

Lançamento do DVD Aqui e agora – volume 1, da dupla Israel e Rodolffo (Som Livre, 9 faixas, disponível nas principais plataformas de streaming), e do clipe Só de sacanagem.