Paolla Oliveira sensualiza nas redes e empolga seguidor: "Chega a ser maldade"

(crédito: Reprodução/Instagram)

"Isso chega a ser maldade", "Vai com calma, pois sou cardíaco" e "apaga que tem gente que morre" são alguns dos comentários em um vídeo no Instagram em que a atriz Paolla Oliveira aparece dançando e equilibrando uma garrafa de água na cabeça. A dança, sensual, era um desafio ao som da música Joro, do nigeriano WizKid.

Na legenda da foto, Paolla escreveu que o trabalho estava "em progresso. Uma garrafa e um tempinho livre". Na imagem, a atriz consegue equilibrar a garrafa na cabeça por quase 20 segundos, sem perder o rebolado em nenhum momento.

Além dos anônimos, famosos como Dadá Coelho, Fernanda de Freitas e Tainá Müller comentaram a publicação. Tainá garantiu que tomará aulas para ter um rebolado como o de Paolla.