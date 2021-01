BBB21: Fiuk é punido por comer fruta do Vip e causa confusão na xepa

CB Correio Braziliense

Não demorou nem 12 horas para a divisão entre Vips (Nego Di, Lucas Penteado, Camilla de Lucas, João Luiz, Pocah, Lumena, Karol Conká, Projota, Viih Tube e Gilberto) e xepa (Rodolffo, Fiuk, Carla Diaz, Sarah, Kerline, Juliette, Caio, Arthur, Thaís e Arcrebiano) causar confusão no BBB21. Protagonista da discórdia, Fiuk chegou a ser punido com 500 estalecas (o dinheiro dentro do BBB) por comer uma banana da área Vip. "Eu sabia que a gente ia comer só arroz feijão, mas não sabia que a gente ia passar fome", reclamou.

O problema começou quando os participantes da xepa se reuniram para discutir as compras da semana. De um lado, Fiuk parecia solitário ao defender que eles comprassem apenas ingredientes do gosto de todo muundo. "Se a gente não chegar num consenso é melhor não ter fígado, nem moela. É melhor ter o que todo mundo come", explicou.

Mas Sarah, Rodolffo, Caio e Carla Diaz não concordaram. Eles se mostraram a favor da variedade no cardápio. "Compra arroz, feijão e farofa... Não acho justo ninguém comer rabada só porque eu não gosto", disse Carla. Mas a atriz não conseguiu ser ouvida, o que a deixou muito irritada. "Gente, não deixam eu falar. Desculpa, não quero ficar discutindo por algo que nem veio. Vocês não tão nem ouvindo", afirmou, saindo da reunião.

"A gente precisa resolver, Carlinha. Aí, já ferrou, tá ligado?", disse Fiuk, tentando fazer com que Carla Diaz voltasse. "Ela está tentando falar há muito tempo. Fecha a boquinha e ouve um de cada vez", respondeu Kerline.

Mais discussão

Como parece ser a tônica dessa edição do BBB, ninguém deixou a discussão morrer. Com a reunião ainda em andamento, Fiuk procurou Carla Diaz para voltar ao assunto. Mas a atriz deixou claro que não queria resgatar a discussão naquele momento. "Não quero decidir nada agora, Fiuk. Não me fez bem. Você me respeita, por favor. Não me fez bem aquele tipo de discussão, entendeu?. Não estava legal. Não é sobre individualismo. Essa é a questão", afirmou Carla, citando que Fiuk havia dito que as outras pessoas estavam sendo individualistas.

"Você disse: 'vocês estão sendo individualistas'. E não é. Eu estava tentando enxergar por um lado que pudesse agradar todo mundo. Eu sei que a gente está na xepa. Eu sei que é muito difícil e talvez não compremos muita coisa. Eu assisto ao programa, mas acho que não pode ser tão radical. Enfim. Se a gente for ver, todos os meninos, pelo que percebi, comem aquele tipo de carne que talvez você não coma. A minha ideia, então, seria dividir. Não precisa comprar 7kg de carne, mas 3,5kg porque só metade come", continuou Carla.

O cantor, então, disse que concordava e pediu para que eles voltassem à reunião e chegassem a um consenso. ""Agora, não. Só quero ficar quietinha", finalizou a atriz.

"Você está radicalizando"

Sem Carla, Sarah, Fiuk, Arcrebiano, Caio e Rodolffo continuaram a tentar a chegar a um acordo. Gilberto, então, sugeriu que os colegas da xepa fizessem uma média do valor dos alimentos básicos e dividissem as estalecas. As sobras seriam usadas para alimentos que cada um quer comer. "Cada um dá um pouco para o básico e você dá a mais para o que você quer comer", explicou o economista, que faz parte do outro grupo.

"É tão simples. Vocês estão complicando muito. Vocês estão aqui porque querem. A Xepa é isso", esbravejou Fiuk, desencadeando nova discussão, desta vez com a brasiliense Sarah e com o sertanejo Rodolffo. "Você está radicalizando muito", respondeu a representante da capital federal. Rodolffo concordou com ela.

Mas Fiuk voltou a atacar. "Vocês acham que comer arroz e farinha dói". Sarah se exaltou e falou que o brother estava colocando palavras na boca dela, mesma reclamação de Rodolffo.

Mais tarde, na cozinha, Rodolffo e Sarah criticaram a postura de Fiuk e de Carla Diaz. Para o sertanejo, tudo não passou de "cena", de uma estratégia para aparecer mais na edição do programa.

"Eu também não gostei disso, não. Ele estava tentando arranjar uma confusão que não tinha", concordou Sarah.