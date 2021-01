Festival Dança em Trânsito 2021 está com inscrições abertas para grupos e artistas

CB Correio Braziliense

(crédito: Dança em Trânsito/Divulgação)

O festival Dança em Trânsito está com inscrições abertas para a categoria vitrine brasileira da dança contemporânea até 15 de março. A iniciativa pretende integrar trabalhos produzidos pelos quatro cantos do Brasil, na edição de 2021. O convite é para companhias de dança e artistas independentes que queiram se candidatar a apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, no período de 26 de julho a 4 de agosto.

Serão selecionadas entre 10 e 15 propostas, podendo ser inéditas ou não. Dentre os trabalhos escolhidos, alguns também poderão ser convidados a viajar por até 20 cidades brasileiras no circuito dessa edição do festival Dança em Trânsito.

As inscrições são feitas por meio do e-mail news@espacotapias.com.br. Cada artista ou companhia deve apresentar a proposta dos trabalhos inéditos. Os espetáculos já estrelados devem conter release de até cinco linhas e fotos, além da ficha técnica, rider de som e luz e biografia dos coreógrafos.

O festival é realizado há 18 anos pelas coreógrafas e diretoras Giselle Tápias e Flávia Tápias e conjuga apresentações artísticas, iniciativas de formação e capacitação e atividades de reflexão.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento.