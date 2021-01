Quem é a mãe de Fiuk? Entenda de uma vez a árvore genealógica da família

CB Correio Braziliense

Desde que foi especulado como participante do Big brother Brasil 21, o cantor e ator Fiuk é protagonista de uma polêmica. Por ser filho de Fábio Júnior e irmão de Cleo Pires, muitas vezes existe uma confusão de que o artista é filho de Glória Pires. A própria atriz veio a público desmentir a maternidade por meio de uma música, assim como a matriarca de Fiuk apareceu nas redes sociais explicando ser ela a mãe do agora BBB também por meio de uma canção.

Entretanto, na manhã desta sexta-feira (29/1), novamente a identidade da figura materna de Fiuk voltou ao debate. Isso porque o líder Nego Di numa conversa com Lucas Penteado afirmou que Glória Pires era a mãe de Fiuk e que o próprio cantor teria confirmado a informação. "Ele é de uma família onde todos são foda (sic). A mãe dele é foda, né?", começou o humorista, que foi logo questionado por Lucas: "quem é a mãe dele? [...] ele é filho da Glória?" "Sim, ele falou isso aí ontem e é só meter um Google", completou Nego Di.

Porém, o líder se equivocou. Um passeio pelo Google mostra que Filipe Kartalian Ayrosa Galvão de 30 anos, o Fiuk, é fruto do relacionamento de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian. Eles foram casados entre 1986 e 1990, o ano do nascimento de Fiuk. Esse foi o terceiro casamento de Fábio Jr, logo após o término com Glória Pires. Além de Fiuk, Fábio teve com Cristina mais duas filhas Tainá e Krizia, que usam o sobrenome Galvão.

Árvore genealógica da família de Fiuk

A confusão toda acontece porque Fábio Júnior se casou sete vezes e tem cinco filhos. O primeiro casamento foi em 1976 com Paiva Coutinho. Em 1981, o cantor, já separado, se casou com Glória Pires, com quem ficou até 1983. Juntos, tiveram Cleo Pires. Em seguida, foi a vez de se unir a Cristina, com quem teve três filhos, entre eles, Fiuk.

Entre 1993 e 1998, esteve casado com a atriz Guilherme Guinle. Em 2001, viveu um curto casamento de três meses com Patrícia de Sabrit. Em 2007, foi a vez de casar com a modelo Mari Alexandre, com quem teve Záion por fertilização in vitro, pois o cantor já havia feito vasectomia. O casal se separou em 2010. Em 2016, se casou com Fernanda Pascucci.

Já Glória Pires é casada desde 1987 com Orlando Morais, com quem teve Antônia Morais, Ana e Bento, irmãos de Cleo. Mas não de Fiuk. Pois estão em árvores genealógicas diferentes.