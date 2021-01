Mercúrio retrógrado 2021: Entenda o significado e saiba as retrogradações do ano

AI Adriana Izel

O "temido" Mercúrio retrógrado chegou à 2021. De 30 de janeiro a 20 de fevereiro, o planeta entra em movimento de retrogradação ("de caminhar aparentemente para trás"). O fenômeno costuma acontecer, em média, três vezes por ano. Ao longo de 2021, ocorrerá novamente em maio (entre 29 de maio a 21 de junho) e depois em setembro (de 29 de setembro a 17 de outubro).

Mas por que o retrocesso do planeta causa tanto alvoroço entre os amantes da astrologia? De acordo com o astrólogo André Mantovanni, autor de Os astros guiam o seu destino (Editora Pensamento), tem a ver com o fato de que Mercúrio está conectado à comunicação, ao pensamento, aos contratos, às trocas e à tecnologia, aspectos do cotidiano das pessoas, que acabam sendo impactados pela retrogradação do astro.

"Mercúrio está muito ligado ao nosso dia a dia, ao trabalho, ao diálogo, ao dinheiro, à venda, ao comércio... Essa é uma fase de tensão, de problemas com as nossas ferramentas de trabalho. De acontecimento de equívocos de contratos, em que as negociações precisam ser revistas", diz.

É momento de maior atenção a esses aspectos da vida, quando há mais relatos de problemas tecnológicos e de comunicação. No entanto, Mantovanni garante que não é preciso se preocupar: "Não tem necessidade de se espantar".

O fato de Mercúrio estar retrógrado, que é um movimento natural dos planetas dentro do estudo da astrologia, evidencia que esse é um período de revisão. "É uma oportunidade de olhar de novo para algo. Todo ano a gente passa pela retrogradação de Mercúrio. É um tempo favorável de rever as coisas que ficam pelo caminho. É um período de mais cuidado. Mas não tem porque se amedrontar. É só preciso ficar atento e usar a astrologia como uma grande bússola", explica.

A primeira retrogradação ocorre no signo de Aquário. Ao longo do ano, o planeta faz o retrocesso em outros signos. Para uma experiência mais completa, cada pessoa deve buscar onde está Mercúrio no mapa natal.

Mercúrio retrógrado 2021

30/1 a 20/2

29/5 a 21/6

27/9 a 17/10