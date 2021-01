BBB21: Fiuk elogia o pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo: "Sou teimoso e família"

RN Ronayre Nunes

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A noite desta sexta-feira (29/1) foi de festa para os participantes do Big Brother 21. Os brother poderão curtir a comemoração sob o tema “Herança africana”. Enquanto animados para a baladinha, o começo da noite não foi de muita paz.



Além das brigas por comida ao longo do dia, Fiuk vem protagonizando momentos de destaque no reality. Após trocar palavras duras com Juliette, o ator também compartilhou um momento de harmonia e lembranças com Caio.

Durante o jantar, o fazendeiro ficou curioso sobre a família de Fiuk, que não se fez de rogado e contou detalhes da relação com o pai, o cantor Fábio Jr.: “Ninguém é perfeito. Ele têm os defeitos dele, como todo mundo. Meu pai me criou. Não foi fácil, tá? Mas aprendi muita coisa. Ele me criou para o mundo também. Eu que sou teimoso e família, não largo ele".

Sobre a irmã, Cleo, Fiuk também deu um parecer positivo: “Guerreira, trabalha que nem uma louca. Ela que me deu uma força. Ela, minha mãe. Minha irmã e minha mãe foram as chaves, e meus amigos também."