BBB21: Tiago Leifert é criticado por falar demais em dia de paredão

Tiago Leifert teria ajudado, de forma indireta, Rodolffo, Karol Conká e Projota - (crédito: João Cotta/ TV Globo)

Não é dessa edição que o apresentador do BBB Tiago Leifert coleciona críticas por interferir no jogo. Mas na edição deste ano foi mais rápido: foi criticado e teve o nome alçado entre os mais comentados do Twitter na formação do primeiro paredão do BBB21, neste domingo (31/1). O motivo é que ele deu pistas a Rodolffo, Karol Conká e Projota de como ações deles estão sendo vistas de fora da casa.

Primeiro, foi com o sertanejo Rodolffo, que, aliás disputa o paredão ao lado de Kerline e da brasiliense Sarah. Rodolffo era o anjo da semana e, por isso, teve que "castigar" os monstros Arthur e Arcrebiano. Antes de Rodolffo imunizar Caio, Tiago Leifert deu a ele um recado. "É isso aí, Rodolffo. A gente só dá o monstro pra quem a gente ama de verdade", afirmou o apresentador, dando a dica de que o brother pode ter prejudicado os dois amigos no jogo. Arcrebiano acabou emparedado com 8 votos da casa, mas se livrou na prova do bate e volta.

Depois, quando Karol Conká foi ao confessionário, ele foi irônico e deu uma dica à rapper. Ela votou em Carla Diaz (depois de tentar votar no imune Fiuk) com a justificativa de que votaria em quem não receberia nenhum voto. "Você acha que ninguém foi nela? Então tá bom", comentou Tiago. Carla recebeu três votos no total.

Por fim, a ajuda foi dada a Projota, também no confessionário. Antes de o cantor revelar seu voto em Thaís, Tiago Leifert agradeceu pela ajuda que Projota deu a Lucas Penteado, conversando com o ator e oferecendo ajuda para custear o tratamento psicológico do rapaz, caso fosse necessário. Lucas chegou a dizer que abandonaria o reality show.

"Só agradecer pela conversa que você teve com o Lucas. Foi uma conversa de ser humano para ser humano. A gente agradece muito o enquadro que você deu nele, que foi superimportante para todos nós", afirmou o apresentador fazendo questão de dizer que o agradecimento dele "não tem nada a ver com o jogo". Projota saiu emocionado do confessionário.