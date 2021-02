BBB21: Conká, Fiuk, Lumena e Lucas perdem seguidores na redes sociais

CB Correio Braziliense

As coisas estão mudando muito rápido no Big brother Brasil 2021. Em uma semana de reality, o grupo de 20 integrantes protagonizou brigas, falas preconceituosas e atitudes intolerantes. Lumena e Fiuk, que eram queridinhos no início do programa e até foram escolhidos pelo público para ganhar imunidade, veem o cenário mudar por meio dos números de seguidores nas redes sociais.

Após o ator ganhar 500 mil e a psicóloga 81 mil acompanhantes, eles perderam mais de 30 mil fãs no Instagram em apenas um dia. Os internautas estão condenando o ataque à Juliette e a militância vazia dos dois brothers em algumas ocasiões. O filho de Fábio Jr. afirmou que a sister é fingida e reclamou até dos remédios de ansiedade tomados pela nordestina.

“Seja mais transparente, seja mais sincera. Você acha que alguém engoliu a história que você deu de louca dentro do confessionário?”, indagou Fiuk.

O mesmo aconteceu com Lucas Penteado. Após discutir com a casa inteira na noite de sábado (30/1), o ator, que ganhou 136 mil followers no começo do programa, perdeu 5 mil após o ocorrido. Anteriormente, o participante havia se desentendido com Kerline. Na ocasião, ambos trocaram ofensas.

As falas maldosas e preconceituosas da rapper Karol Conká a fizeram perder um número significativo de seguidores. Em apenas três dias, a contar de sábado, ela perdeu mais de 86 mil fãs. Ao entrar no BBB21, ela ganhou 100 mil pessoas a mais no Instagram.

O tombo pode ser explicado pelos comentários em relação a xenofobia, preconceito religioso e vitiligo. A cantora criticou o modo de falar da paraibana Juliette. "Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha...eu tenho muita educação para falar com as pessoas", pontuou a sister.

Além disso, as atitudes dela após a briga de Lucas Penteado com toda a casa foram consideradas maldosas. Ela falou para os brothers deixarem o ator comer sozinho, falou que ele “tem mau hálito de ruindade'' e disse a ele que “se fosse ele, lavava até a bunda da galera”.