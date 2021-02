BBB21: Marina Ruy Barbosa pede e Boninho confirma paredão falso

CB Correio Braziliense

Ativo nas redes sociais, Boninho falou sobre paredão falso e expulsão de Karol Conká - (crédito: Marcio de Souza/TV Globo)

A atriz Marina Ruy Barbosa faz parte do time de atores que sempre comentam o BBB nas redes sociais. Ativa, Marina fez um pedido a Boninho, diretor e todo poderoso do BBB21: ela sugeriu a realização de um paredão falso.

O diretor respondeu a Marina que fará, sim, um paredão falso. Mas ele não especificou quando será e nem adiantou se a dinâmica será igual a de outros anos. A brincadeira, já feita em outras edições do BBB, consiste numa formação tradicional de paredão. Só que o "eliminado" vai para um quarto secreto e volta no meio da semana, deixando todos na casa assustados e em estado de alerta.

Outros seguidores aproveitaram que Boninho é ativo nas redes sociais e pediram que o diretor expulsasse Karol Conká do programa. Muitos alegam que o que a rapper faz com o ator Lucas Penteado é agressão psicológica, o que, na interpretação deles, iria contra as regras do BBB21 por ser agressão de alguma forma.

Boninho respondeu a alguns seguidores, sempre na linha de que o que está acontecendo faz parte do jogo e que os próprios confinados e o público tratarão de eliminar Karol Conká e quem mais esteja aliado a ela, se for esse o caso. "Deixa que eles vão fazer", comentou o diretor ao apelo "faz algo" vindo de um seguidor.