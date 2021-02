Bloco brasiliense Aparelhinho anuncia carnaval on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O carnaval não poderá ser nas ruas esse ano em decorrência da pandemia. No entanto, o tradicional bloco brasiliense Aparelhinho decidiu "sair" on-line em comemoração aos 10 anos de desfiles carnavalescos na capital. Seguindo a tradição, o bloco será na segunda de carnaval (16/2), a partir das 16h.



“Se as circunstâncias não deixam a gente se juntar, vamos curtir uma experiência única no conforto do lar, cada um com sua bolha, em total segurança, com os DJs que, há 10 anos, agitam o carnaval de rua de Brasília e convidades (sic) incríveis”, descreve o material de divulgação.

Em substituição ao Setor Comercial Sul, desta vez o evento será transmitido pela plataforma Zoom diretamente de um espaço cedido pela Rádio Cafuné e terá oito horas de duração. Além disso, o evento contará com uma rifa, no valor de R$ 18, que contemplará vários prêmios que serão divulgados no decorrer do mês.

"Nos próximos dias vamos anunciar quais serão os prêmios pra você ter ideia da qualidade e da quantidade de coisas maravilhosas que você pode ganhar ao dar o seu apoio".

A programação completa do evento ainda não foi divulgada.