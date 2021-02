Festival de contação de histórias ocorre este mês em formato virtual e gratuito

CB Correio Braziliense

Ao longo do mês de fevereiro, ocorre o 1° Festival Horizonte de Histórias, produzido pelo Instituto Cidade Céu (ICC) e pelo Grupo Paepalanthus. Nos fins de semana, dos dias 6 a 21, contadores e contadoras de histórias do DF levam ao público, por meio do YouTube, 24 narrativas que estão sendo gravadas no Teatro Verônica Moreno, no Complexo Cultural de Samambaia.

Apesar do Complexo continuar fechado ao público, essa não foi a primeira vez que o espaço anunciou atividades on-line durante a pandemia. A ideia do festival veio, inclusive, da vontade de ajudar os artistas que precisam de lugares físicos para gravações. Em material divulgado à imprensa, Miriam Rocha, contadora e produtora do evento, disse que esse apoio é fundamental: “o Complexo Cultural de Samambaia tem um teatro, com luz e som, o que garante a qualidade das gravações”.

A programação eclética do festival promete agradar todas as idades, contando com um “Happy-Hour com Histórias” e uma sessão especial para crianças. Com narradores de diversas gerações, a intenção é unir o público pelo poder da imaginação, tornando-se uma espécie de libertação do tempo atual de solidão e tristeza.

1° Festival Horizonte de Histórias. Dos dias 6 a 21 de fevereiro, nos sábados às 19h e nos domingos às 10h, via transmissão gratuita pelo canal do Instituto Cidade Céu no YouTube.