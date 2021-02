Marilyn Manson rebate acusações de abuso: "Distorções da realidade"

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / SUZANNE CORDEIRO)

Evan Rachel Wood, ex-namorada de Marilyn Manson, acusou o músico de ser abusivo e violento. Evan manteve um relacionamento com Manson durante três anos, entre 2007 e 2010. Ela havia contado que sofreu violência doméstica, sem nunca nomear o abusador. No entanto, nesta segunda-feira (1/1), a atriz acusou Manson em uma publicação no Instagram e afirmou ter sido aliciada desde a adolescência e manipulada. Após o relato, outras denuncias surgiram. O cantor negou as acusações pelas redes sociais e disse que os relatos são "distorções horríveis da realidade".

"Obviamente, minha arte e minha vida sempre foram imãs para controvérsias, mas estas alegações recentes sobre mim são distorções horríveis da realidade. Meus relacionamentos íntimos sempre foram inteiramente consensuais e com pessoas de mentes similares à minha. Independentemente de como - e por que - outros estão escolhendo me representar erroneamente sobre meu passado, esta é a verdade", publicou.

Evan Rachel Wood tinha 19 anos quando tornou público o namoro com Mason, que na época tinha 37 anos. Os dois anunciaram o noivado em janeiro de 2010, mas encerraram o relacionamento sete meses depois.

Não é a primeira vez que Manson é acusado por mulheres. Em 2018, a atriz Charlyne Yi, (House) também relatou assédio e racismo por parte do cantor.

Os novos relatos levaram as empresas Starz e a AMC a romper o contrato e participações dele em American gods e Creepshow.