Alexandre Frota deve pagar R$ 50 mil de indenização a Chico Buarque

(crédito: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Alexandre Frota foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil para o compositor Chico Buarque por danos morais. A sentença é referente a um tuíte feito pelo parlamentar tucano em 2017. Na publicação, o político afirmou que o cantor teria se beneficiado de recursos desviados da Lei Rouanet.

Segundo a defesa de Chico Buarque, as informações são falsas e "feriram sua honra, sua imagem e seu bom nome". O valor inicial pedido pelo músico foi de R$ 100 mil. No entanto, o juiz Rossidélio Lopes, da 36ª Vara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), determinou metade do valor. Ainda assim, Alexandre Frota considerou a indenização alta e recorrerá.

Essa é a segunda condenação de Frota por danos morais em menos de um ano. Há quatro meses, ele foi condenado a pagar uma indenização para Caetano Veloso no valor de R$ 60 mil também por uma ofensa no Twitter.