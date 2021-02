Após história contada no Correio, doc de Maria Luiza estreia no Canal Brasil

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução)

Durante uma década, as páginas do Correio Braziliense trouxeram uma delicada narrativa numa série de reportagens escritas pelo jornalista Marcelo Abreu: a história de Maria Luiza, a primeira mulher transexual da Força Aérea Brasileira (FAB). Foi sob o jornalismo do Correio, que o país acompanhou a saga da mulher que, mesmo com um currículo exemplar, foi afastada das funções por ser considerada "incapaz" para o serviço militar por uma junta médica do órgão.



O que antes foi lido nas páginas, agora poderá ser visto nas telinhas. O documentário Maria Luiza, do cineasta Marcelo Díaz, apresenta as motivações que a impediram de continuar exercendo o trabalho de mecânica de avião, o qual rendeu a ela certificados, medalhas e condecorações, além do caminho de afirmação como mulher trans, militar e católica.

Com passagens no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (e ainda festivais na Holanda, na Argentina, na Colômbia e nos Estados Unidos), o documentário de 2019 poderá ser assistido nesta quinta-feira (4/2), no Canal Brasil, às 19h10.

SERVIÇO



Maria Luiza

(Brasil, 2019, 80 minutos; não recomendado para menores de 10 anos). De Marcelo Díaz.

Canal Brasil, nesta quinta-feira (4/2), às 19h10. Reapresentação no dia 08/02 às 13h40 e dia 16/02 às 11h40.