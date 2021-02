BBB21: Marília Mendonça não lançará música até Karol Conká ser eliminada da casa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

A presença de Karol Conká no Big brother Brasil está dando o que falar. Muitos famosos e anônimos estão criticando a postura da rapper na casa mais vigiada do Brasil. Até a sertaneja Marília Mendonça se indignou com a artista. Pelo Twitter, a goiana afirmou que não lançará qualquer música enquanto Karol Conká não for eliminada do programa.

“Lançamento suspenso até a Jaque sair”, publicou Marília Mendonça, usando o apelido que os internautas deram para Conká em referência ao trecho da música Tombei: “já que é pra tombar, tombei“.

lançamento suspenso até a JAQUE sair — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) February 2, 2021

A atitude de Marília é uma forma de condenar as ações da sister no BBB e incentivar o público a votar na curitibana. Karol Conká protagonizou várias polêmicas, como cenas intolerantes e agressivas com Lucas Penteado e Juliette.

Nos últimos dias, ela foi assunto nos trendings topics do Twitter e chegou a perder 200 mil seguidores no Instagram. Um espectador criou uma petição on-line para expulsão da participante, o documento já conta com mais de 300 mil assinaturas.



Além de Marília Mendonça, Neymar, Emicida, Anitta, Jojo Toddynho, Mc Poze e Ludmilla condenaram as atitudes de Karol Conká.