BBB21: Petição para expulsar Karol Conká passa de 282 mil assinaturas

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Karol Conká, participante do Big Brother Brasil (BBB21), entrou definitivamente na lista de pessoas canceladas por internautas e famosos que estão acompanhando o reality show. Após diversas situações polêmicas da cantora envolvendo Lucas Penteado e Juliette, um telespectador criou uma petição para expulsá-la do programa.

Criada nesta segunda-feira (1º/2), a petição on-line já conta com mais de 282 mil assinaturas e alega que as atitudes da rapper se enquadram em quadro de agressão psicológica. "A atitude da participante do BBB Karol Conká para com o participante Lucas Penteado é totalmente inaceitável e desumano, abuso psicológico é crime e, mediante deste, pedimos a expulsão dela", escreveu o criador da petição.

O abaixo-assinado é direcionado à produção do reality show e à TV Globo. Até o momento, a meta é que a petição chegue a 300 mil assinaturas. O criador apontou que está tentando chamar atenção de famosos para ganhar maior visibilidade.

As polêmicas geraram consequências para Karol não só entre os espectadores, mas também em sua carreira profissional. O canal GNT desistiu de transmitir o programa Prazer, feminino, apresentado por ela e pela ex-BBB Marcela McGowan. O festival Rec-Beat também cogitou não exibir o show de Karol Conká gravado para a edição virtual.