Warner Bros. suspende gravações de 'Animais Fantásticos 3' após caso de covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

As gravações de Animais Fantásticos 3 foram paralisadas após um membro da equipe, ainda não identificado, ter contraído o vírus da covid-19. Um porta-voz da Warner Bros., produtora do filme, confirmou a informação à revista Variety.

"Um membro da equipe de Animais Fantásticos 3 testou positivo para covid-19. O diagnóstico foi confirmado como resultado de uma série de testes obrigatórios que todos os funcionários recebem, e a equipe está atualmente em isolamento. Por uma abundância de cautela, Animais Fantásticos 3 pausou sua produção e retornará de acordo com as regras de segurança", disse o representante em comunicado.

Em 2020, as gravações do filme também foram paralisadas devido à pandemia. O início das filmagens estava marcado para março de 2020, mas a primeira onda do novo coronavírus adiou os planos para setembro.

Esta não é a primeira vez que a pandemia interrompe trabalhos e adia os planos da indústria cinematográfica. Também no ano passado, por exemplo, a Warner Bros. interrompeu as gravações do filme Batman, estrelado por Robert Pattinson, após um membro da produção testar positivo para covid-19.