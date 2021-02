Fernando pede Maiara em casamento durante viagem a Dubai

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ Reprodução)

Curtindo férias em Dubai, a cantora Maiara foi surpreendida pelo então namorado Fernando. O sertanejo preparou um pedido de casamento digno de cinema para a amada.

A ideia era dar um passeio em que o salto de paraquedas fosse o principal atrativo. Quando Maiara aterrissa, ela encontra Fernando com um buquê de flores e uma caixinha com as alianças em mãos.

"Eu queria que esse momento fosse diferente e especial, do jeito que o nosso amor merecia. E foi assim, no meio de um salto de paraquedas que eu decidi fazer o pedido. Eu estou muito, muito feliz que ela aceitou”, comemorou o sertanejo.

O pedido foi compartilhado nas redes sociais dos dois cantores, deixando fãs e famosos como Ivete Sangalo encantados.