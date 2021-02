Maejor lança 'Vida', single com Niack e Sofía Reyes

CB Correio Braziliense

(crédito: Estúdio Marcos Hermes/ Divulgação)

Um dos destaques de 2020, Niack emplacou sucessos como Oh Juliana e Na raba toma tapão. Tudo indica que 2021 não será diferente. Em meio a união de culturas e sonoridades, o brasileiro foi convidado a renovar a esperança em um ano melhor ao lado de Sofía Reyes e Maejor. Trata-se de Vida, novo single do norte-americano que chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (5/2) acompanhado de um videoclipe.

A canção conta com partes em português, inglês e espanhol e é embalada pelo trecho: “No meio da estrada afastado da ilusão/ vou seguindo essa luz/ saindo da escuridão/ nessa jornada e não caio mais no chão/ vendo nossos corpos nus clareando minha visão/ brilha mais e mais/ vem com seu calor e me aquece/ só diga tanto faz/ se for pra escolher uma viagem lá pro Norte ou pro Nordeste”.

Vida é um convite a um recomeço, à renovação da esperança e à celebração do amor. O cantor, compositor e produtor Maejor tem como missão usar a música como uma cura para a alma humana. Ele foi o primeiro artista a lançar uma música na frequência de 432 Hz, que é considerada por estudiosos uma frequência de cura para o organismo do ser humano.

Escute Vida: