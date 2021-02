Raissa Barbosa e Gui Araújo enfrentam o Mega senha deste sábado

CB Correio Braziliense

Marcelo Carvalho se divertiu com a presença dos ex-participantes de reality shows no Mega senha - (crédito: Rede TV/ Divulgação)

O apresentador Marcelo Carvalho vai receber dois ex-participantes de reality shows no Mega senha deste sábado (6/2): Raíssa Barbosa (ex-A fazenda) e Gui Araújo (ex-De férias com o ex). Marcelo se divertiu com as respostas dadas pelas celebridades. Será que alguém levara o prêmio máximo de R$ 1 milhão?

Raissa é a primeira a responder. Mas ela se atrapalha. Em um dos momentos em que Marcelo mais se divertiu com ela, as dicas eram "corpo" e "desenho" para a senha "tatuagem", mas ela chutou "mulher" e "sarado" e errou. Em vez de parar, ela insiste na senha, recebe a dica "marca" e responde "bronzeamento".

Já Gui Araújo se sai bem melhor no Mega senha, embora tenha recebido senhas mais difíceis, como "Egito" e "sereia".