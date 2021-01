Lucas Selfie e Raissa Barbosa terminam relação e trocam indiretas

VO Victória Olímpio

Lucas Selfie e Raissa Barbosa anunciaram o fim do relacionamento na madrugada desta segunda-feira (25/1). O ex-casal se conheceu e começou o relacionamento durante a participação no reality show A Fazenda 12. No Instagram, Raissa compartilhou uma foto e falou sobre o término e deu algumas alfinetadas sobre a relação que teve com o ex-peão.

"Gente, eu e Lucas não estamos mais juntos, e nunca estivemos, né? Como vcs puderam observar no reality e aqui fora, pelo menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que não sou. Tô sendo bem sincera como eu sempre fui, e nem vou me prolongar tanto pra não falar besteira. É isso!", escreveu a influenciadora.

Após a publicação, Lucas se pronunciou nos stories do Instagram falando que nunca foi um namoro assumido, mas acabou dando uma chance mesmo sabendo de todas as diferenças. Ele assumiu ainda que há algum tempo estava empurrando o relacionamento com a barriga e que nunca havia tido algo sério por falta de vontade e disposição.

Mas apesar de tudo, ele afirmou que tentou trazer para fora do reality por ser uma pessoa que gostava: "Não rolou, mas era uma pessoa que eu queria muito na minha vida como amiga. Prefiro sempre lembrar dos momentos bons e o tanto que aprendi". No Twitter, Lucas falou sobre estar com a consciência tranquila.

O preço de se doar pra ajudar tanto quem vc gosta as vezes é alto, né? Se sua gratidão e amor nao sao capazes de superar seu ego, mais nada precisa ser explicado. A consciencia tranquila segue sendo minha melhor companhia pra dormir ?? — Lucas, o Selfie ???? (@lucasmaciel) January 25, 2021

Alguns minutos depois, Raissa também fez uma publicação no Twitter respondendo à indireta do ex: "O preço que se paga quando se faz merda é tentando fazer a coisa certa pra parecer que se doou a algo que não existiu. Não é ego! É verdade! É sinceridade! Consciência tranquila aqui tem, não posso dizer o mesmo de vc".