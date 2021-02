Nova produção da Disney estreia simultaneamente nos cinemas e no streaming

CB Correio Braziliense

(crédito: Disney)

O novo longa de animação da Disney, Raya e o último dragão, estreia em 5 de março nos cinemas e, simultaneamente, no streaming pelo Disney Plus. Na ocasião, a plataforma oferecerá a assinatura do Premier Access do filme pelo valor de R$ 69,90, pelo tempo limitado de 2 semanas, entre 5 e 9 de março. Aos que optarem por não fazer a assinatura especial, a produção entrará no Disney Plus a partir de 23 de abril, sem custos extras.

A trama acompanha Raya, uma guerreira independente que precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com os Drunn, que há 500 anos sequestraram o mundo, dizimaram os dragões, e agora ameaçam novamente a humanidade.









O filme, dirigido por Don Hall e Carlos López Estrada e codirigido por Paul Briggs e John Ripa, se passa no reino fantástico de Kumandra, onde humanos e dragões viviam juntos e em harmonia, até que monstros terríveis, conhecidos como Drunn, sequestraram o mundo, fazendo com que os dragões precisassem se sacrificar para salvar a humanidade.

Passaram-se 500 anos até que esses mesmos monstros voltassem e agora a humanidade depende de Raya, uma guerreira independente que precisa encontrar o último dragão e acabar para sempre com os Drunn. Ao longo da viagem, Raya aprende que, além do dragão, é preciso mais uma coisa para salvar o mundo: confiança.

O roteiro é assinado por Qui Nguyen e Adele Lim. Já Osnat Shurer e Peter Del Vecho assumem a produção do projeto.

Este é o primeiro filme da Disney que tem estreia simultânea nas salas de cinema e no Disney Plus Premier Access, com o intuito de ampliar as opções dos espectadores, que podem decidir como, quando, e onde preferem assistir à nova animação. Os assinantes Premier Access poderão visualizar o filme assim que clicarem na área exclusiva, sem prazos para assisti-la, interrupções, ou outras limitações além das já estipuladas no contrato de assinantes. Para os assinantes que não optarem pelo Premier Access, Raya e o último dragão estará disponível no Disney Plus, a partir de 23 de abril sem custos extras.