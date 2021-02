BBB21: Gilberto atende Big Fone, imuniza Sarah e põe Karol Conká no paredão

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globo Play)



A dinâmica do jogo da segunda semana do Big Brother Brasil 21 está cada vez mais emocionante. Mesmo com o monstro da semana, Gilberto conseguiu atender o segundo Big Fone e pode imunizar um participante e colocar outro no paredão.

A escolha do brother foi de imunizar a brasiliense Sarah e colocar Karol Conká no paredão. Arcrebiano, que atendeu o primeiro Big Fone, havia colocado Thaís no paredão e imunizado a paraibana Juliete.

No entanto, tudo pode mudar. Isso porque o Big Fone ainda vai tocar uma terceira vez, às 18h. Quem atender poderá trocar quem já foi imunizado por quem já foi emparedado.

Festa polêmica

No momento em que o Big Fone tocou os brothers tentavam descansar da festa polêmica que aconteceu durante a madrugada e que culminou na desistência de Lucas Penteado do jogo. A decisão do ator foi comunicada pelo Big Boss às 8h30 deste domingo (7/2).

Antes disso, Lucas e Gilberto trocaram beijos na pista de dança e o ator se assumiu bissexual. Paralelamente, Karol Conká começou a espalhar que Carla Diaz estava interessada em Arcrebiano, com quem a rapper ficou na última festa, e que dois homens da casa também perceberam isso — ela não revelou os nomes. O boato correu pela casa e a atriz foi tirar satisfações.