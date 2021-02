BBB21: após noite movimentada, Lucas Penteado deixa o jogo a pedido

CB Correio Braziliense

O ator Lucas Penteado deixou o Big Brother Brasil 21. A decisão do ator foi comunicada aos brothers pelo Big Boss às 8h30 deste domingo (7/2).

O participante pediu para sair da casa depois de uma noite de festa agitada. Parece ter pesado para a decisão o fato de ele ter beijado Gilberto e assumido sua bissexualidade e isso ter sido questionado por outros colegas de confinamento como uma estratégia de jogo. Em diversas ocasiões ao longo da noite, o ator disse que assumiu quem foi e que não sabia como seria agora em sua "quebrada".

Assista o momento que a casa é comunicada da desistência de Lucas:

Desde o começo da disputa, Lucas vinha sendo isolado por boa parte da casa. O ator se envolveu em confusões nas duas primeiras festas da edição e, mesmo tendo se desculpado, continuou afastado dos demais integrantes. No sábado (6/2), ele foi escolhido para o castigo do monstro por Carla Diaz, como parte de uma estratégia bolada por Projota para impedir que ele atendesse o Big Fone — que, embora os participantes não saibam, vai tocar duas vezes neste domingo, às 10h e às 18h. Lucas, aliás, estava sem a fantasia na manhã deste domingo, mesmo depois de ter sido repreendido pelo Big Boss.



Como foi a festa

A festa começou bem, com um show presencial do duo Barões da Pisadinha, inaugurando a “caixa de música” — na qual os artistas se apresentam dentro de uma caixa de vidro, sem contato com os brothers. Mas a alegria trazida pelo fenômeno do forró durou pouco. No meio da noite, Lucas e Gilberto trocaram um beijaço e o ator se assumiu bissexual. O problema é que a ficada começou a ser questionada por outros participantes, que viram o beijo como ação planejada de jogo por parte de Lucas.

O ator, então, sentiu-se chateado, sobretudo ao ser deslegitimado por Lumena, que mais uma vez o acusou de querer “palco”. Gilberto, por sua vez, foi questionado por outros brothers se sentiu usado. O economista respondeu que sentiu “safadeza” e que queria “cachorrada”.

Projota também pede para sair

Logo depois do anúncio da desistência de Lucas. Projota entrou no confessionário para também pedir para deixar o jogo. No primeiro dia do rapper na casa, Lucas disse que ele era seu ídolo. Os dois chegaram a ter uma conversa de pai pra filho, na qual o cantor disse que pagaria uma terapia para o ator.

No entanto, o Big Boss tentou dissuadir o participante da ideia. Em uma aparente falha, a imagem do confessionário foi omitida do pay-per-view, mas o áudio vazou. Durante a conversa, a voz que pareceu ser do diretor Boninho disse a Projota que Lucas era do bem, mas que "bebia e virava Gremlin": "Se a gente soubesse que ele não podia beber, não teria deixado ele entrar".

Minutos depois, porém, o rapper mudou de ideia e voltou para o jogo.