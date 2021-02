BBB21: Público pede cancelamento de prova após Karol revelar estratégia

CB Correio Braziliense

Karol Conká observa mangueiras durante a prova - (crédito: Gshow/ Reprodução)

A prova de bate e volta que livrou Karol Conká do paredão desta semana no BBB21 está causando polêmica nas redes sociais. Isso porque a rapper revelou estratégia na prova que era para ser definida na sorte. O público está pedindo o cancelamento da prova.

Na prova, Karol, Arcrebiano e Juliette tinham que adivinhar qual das 21 torneiras ligariam a água que molharia os dois oponentes num chuveiro. A ideia era que eles tentassem na sorte adivinhar. Em uma das rodadas, Karol escolheu uma torneira que Arcrebiano já havia tentado -- a de número 20. Quando ela voltava para escolher outra, passou percebendo que algumas mangueiras estavam desplugadas e que dava para ver a água dentro da de número 17. Então, ela escolheu essa torneira e venceu a prova, deixando Juliette e Arcrebiano no paredão, que se completa com Gilberto.

A estratégia foi revelada pela própria Karol em conversa com o Arthur, no quarto do líder. Ela contou ao líder da semana que, quando saia ou voltava do chuveiro, prestava atenção nas mangueiras. Foi assim que ela percebeu a mangueira em que havia água. “Eu vi. Eu vou no 20 ou 21, mas já estava. Aí eu falei ‘É o 17’. Aí eu voltei e apertei”, contou a Arthur.

Reações

A equipe que administra as redes sociais de Arcrebiano foi ao Instagram pedir o cancelamento da prova logo após esse diálogo entre Karol e Arthur.

"Tiago autorizou Karol a 'confirmar' se a mangueira de número 20 já havia sido aberta, sendo que quem tem que ter esse controle é ele. Lá, ela fixou o olho na mangueira 17 e viu algo, ela teria que escolher a mangueira na flecha", explica a legenda do vídeo postado pela aquipe de Bil. Nos comentários, os seguidores chamam Karol de trapaceira e pedem que ela vá ao paredão. Muitos marcaram o diretor Boninho e o apresentador Tiago Leifert em seus comentários.

O público também não gostou da estratégia de Karol numa prova de sorte e a hashtag "cancelada" está em alta na manhã desta segunda-feira. Frases como "não foi sorte, foi roubo" e "a prova era de sorte e não de observação" estão nas legendas de alguns tuítes.